Hagsfelder Werkstätten in Rheinstetten geben Menschen mit Hirnschäden eine berufliche Perspektive

„Nach der Reha war mein Mann ein Pflegefall, es wurde uns suggeriert, man kann nichts mehr tun. Wir wurden sogar darauf angesprochen, die Geräte abzuschalten“, erzählt Thea Mailer aus Malsch-Sulzbach, deren Mann Peter vor acht Jahren einen Schlaganfall erlitt und eine halbseitige Lähmung rechts mit Hirntrauma davongetragen hat.

Für den damals 52 Jahre alten gelernten Industriemeister Metall veränderte sich das Leben abrupt. Nach der Reha war er drei Jahre in Tagespflege, danach zuhause. Eine Belastung für die Familie und für ihn selbst. Heute hat Peter Mailer wieder Hoffnung. Grund ist ein in der Region einzigartiges Angebot der Hagsfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften Karlsruhe (HWK) in ihrer neuen Einrichtung in Rheinstetten.

Berufliche Reha dauert 27 Monate

Dort wird Mailer seit August 2020 fit gemacht für eine berufliche Tätigkeit. In der 27 Monate laufenden beruflichen Rehabilitation für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen können, wie HWK-Hauptgeschäftsführer Michael Auen, Betriebsstättenleiter Achim Herr und Andrea Sauermost von der HWK-Unternehmenskommunikation informierten, die Betroffenen eigene Möglichkeiten ausprobieren, Fähigkeiten wieder oder neu entdecken und langfristig eine berufliche Perspektive entwickeln.

Entweder in den Arbeitsbereichen der HWK oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Basis ist, so Auen, das Bundesteilhabegesetz. Die Kosten trägt die Deutsche Rentenversicherung, selbst wenn der Betroffene bereits Rente bezieht. In den sieben Einrichtungen der HWK in der Region sind rund 20 Betroffene in der Rehabilitation, in Rheinstetten ist Peter Mailer der erste. Zwölf Plätze stehen zur Verfügung, außerdem zwei separate Therapieräume.

„Wenn wir das Angebot gleich von Anfang an gehabt hätten, wäre mein Mann jetzt schon viel weiter“, so Thea Mailer. Er absolviert gerade ein Praktikum in der Elektromontage und „er ist feinmotorisch fit, fast fitter als ich“, sagt seine Bildungsbegleiterin Henrike Gräßer.

Vor allem seine Psyche hat sich positiv verändert. Thea Mailer, Frau des Betrofffenen Peter Mailer

Das zeigt sich etwa bei der Montage von Produkten für die Ettlinger Firma Rotech Systemkomponenten, die Mailer bei der Pressekonferenz vorführt. „Mein Mann hat sich seit August toll entwickelt, was seine Beweglichkeit betrifft, aber auch die Kommunikation“, berichtet Thea Mailer, die voll des Lobes über die Arbeit der HWK ist. „Er ist wieder aufmerksam, neugierig und vor allem seine Psyche hat sich positiv verändert, sein Selbstbewusstsein ist erheblich gestärkt. Vorher war da viel Stress und auch Belastung für die Familie.“

Neben Ausbildung auch logopädische Therapie

Peter Mailer versteht alles, auch seinen Humor hat er nicht verloren. Nur das Sprechen fällt ihm noch etwas schwer. Daher bekommt er neben der beruflichen Ausbildung auch logopädische Therapie, wobei auch ein Sprachcomputer (Talker) hilft. „Da tut sich was“, betont Henrike Gräßer. Die Bildungsmodule in der HWK-Einrichtung sind, so Achim Herr, sehr umfassend. Das beinhaltet die Arbeitsplatzgestaltung ebenso Umgang mit Werkzeugen, Brandschutz, Gesundheit, Ernährung und kognitive Elemente.

In der HWK-Werkstatt wurde für den groß gewachsenen Peter Mailer eigens ein spezieller Schreibtisch gebaut, der seine Arbeit nur mit der linken Hand unterstützt, ebenso wie ein Schreibtischstuhl. In Rheinstetten liegt der Schwerpunkt auf Menschen mit Hirnschädigungen. Am Anfang gibt es eine Diagnostik zu den Stärken und Fähigkeiten der Betroffenen. „Jeder Mensch ist anders, braucht andere Behandlung und individuelle Lösungen“, verdeutlicht Herr. In Deutschland haben etwa 800.000 Menschen derzeit eine schwere oder schwerste Behinderung durch eine erworbene Hirnschädigung.