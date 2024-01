Handballer und Rollkunstläuferin werden Sportler des Jahres in Ettlingen

Bei der Sportlerehrung verlieh die Stadt Ettlingen außerdem Urkunden in Bronze, Silber und Gold an Jugendliche, Senioren und Erwachsene für sportliche Leistungen. Erwähnt werden hier die allerdings lediglich Auszeichnungen in Gold.

In der Kategorie Jugend gewannen diese: Bao Chau Elisa Nguyen (Tischtennis) und Kira Schakimov (Basketball), beide vom TSV Ettlingen sowie Leichtathlet Caesar Konz vom SSV Ettlingen.

Die Verleihungsurkunden Senioren Gold gingen unter anderem an den Schützenverein Ettlingen. An Willi und Brigitte Graf, die Mannschaft „Kleinkaliber Gewehr“ mit Willi und Brigitte Graf, Jürgen Zölle sowie die Mannschaft „Pistole“ mit Willi Graf, Hans und Brigitte Pfleger.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Marathonläuferin Gudrun Schlieppe-Schrieber vom SSV Ettlingen. Weiter erhielt die Faustballmannschaft des TV Schluttenbach mit Ulrich Bodamer, Reinhard Felber, Hubert Hock, Ralf Lilienthal, Thomas Nuvolin, Thomas Schaber, Willi Strebovsky, Albrecht Streiling und Bernd Zwintzschner die Verleihungsurkunde in Gold.

Urkunden in der Kategorie Erwachsene gab es für den Schützenverein Ettlingen mit Claudia Mußler, Heike Härtel-Beilke und Marie-Claude Thimm, die Mannschaft „Jagdbogen“ mit Claudia Mußler, Johannes Schell und Holger Schrith, die Langbogen Mannschaft mit Harald Beilke, Holger Schroth und Lothar Wolf.

Vom SSV Ettlingen, Abteilung Leichtathletik gab es die Urkunde in Gold für Christoph Kessler sowie die Mannschaft aus Christoph Kessler, Felix Wammetsberger, Maximilian Köhler, Nils Kruse, Elias Feuersenger, Markus Görger, Sophia Seiter und Philipp Schwarzwälder. Außerdem ehielten die goldene Auszeichnung noch die aus Ettlingen stammende Freya Johannsen vom RVI Waldrennach, die Tischtennismannschaft des TTV Grün-Weiß Ettlingen mit Kian Aragian und Kiara Maurer und vom RSV Ettlingen in der Kategorie Rollkunstlauf Ruth Brabänder, Melina Humbsch und Mareike Rennebaum.