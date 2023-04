Handgranate in Ettlingen Bruchhausen im Wald gefunden

Ein Forstwirt hat am Freitagmorgen im Wald bei Ettlingen Bruchhausen eine Handgranate gefunden. Die Ermittlungen zur Herkunft der Waffe wurden aufgenommen.

Ein Forstwirt hat am Freitag gegen 8.20 Uhr in einem Waldgebiet bei Ettlingen Bruchhausen eine vermeintliche Granate gefunden. Wie die Polizei mitteilte, konnten die hinzugezogenen Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg das Fundstück vor Ort als Handgranate identifizieren und sicher bergen. Die Ermittlungen zur Herkunft der Waffe dauern an.