Für die Auftritte bei „Germany’s next Speaker Star“ wird man ja von Runde zu Runde von Profis gecoacht. Das muss man sich vorstellen ähnlich wie beim TV-Format „Germany’s next Topmodel“. Die Unterweisung läuft komplett online. Natürlich ist es etwas anders, im häuslichen Studio zu sitzen und sich nur per Live-Stream zu präsentieren oder in einer gut besetzten Halle auf der Bühne zu stehen.

Man hat zwar im Kopf, was man sagen will, muss aber auch Publikumsreaktionen einbauen, also interagieren. Speaker halten keinen Vortrag, sondern eine Rede. Das ist ein Unterschied. Ich würde mich freuen, wenn viele Interessierte am Samstag mal reinhören ab 19 Uhr unter bnn.link/speaker, was wir Speaker so zu bieten haben.