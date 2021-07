Veränderungen im Bildungssystem

Ettlinger Schulleiter Obermann geht in Ruhestand: „Die Digitalisierung beschäftigt uns seit 15 Jahren“

Helmut Obermann geht. Der langjährige Leiter des Albertus-Magnus-Gymnasiums in Ettlingen tritt in den Ruhestand und hat einen Wunsch: Den nach wieder mehr Normalität an den Schulen.