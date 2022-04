Wiederaufbau steht an

Erleichterung nach Brand: Welle der Hilfsbereitschaft rührt Kleingärtner in Ettlingen

Nach dem Brand in der Kleingartenanlage in Ettlingen war die Hilfsbereitschaft groß. Über 40 Helfer packten bei einer Aufräumaktion mit an. Manch ein Kleingärtner denkt schon über die nächsten Schritte nach.