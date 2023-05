Es gibt richtig was auf die Ohren am langen Wochenende in Ettlingen und Rheinstetten. Open-Air und drinnen gibt`s für praktisch jeden Musikgeschmack etwas. Und in Ettlingen sogar gratis.

Freunde unterschiedlichster Musikstile kommen am verlängerten Wochenende um Himmelfahrt in Ettlingen und Rheinstetten auf ihre Kosten – und zwar richtig. Folgendes Programm gibt es.

Ettlingen heißt Jugendkapellen willkommen

1.400 junge Musiker aus 40 Vereinen und unterschiedlichen Bundesländern sowie aus Österreich haben für das Internationale Jugendkapellentreffen in Ettlingen von Donnerstag bis einschließlich Samstag zugesagt. Es musste coronabedingt mehrfach verschoben werden. Kooperationspartner sind die Stadt und der Bund Deutscher Blasmusikverbände (BDB).

Eröffnung ist am Donnerstagabend mit einem Konzert in der Stadthalle ab 19 Uhr, zu dem auch der Präsident des Bundes Deutscher Blasmusikverbände erwartet wird. Es spielt dort das Sinfonische Jugendorchester aus Karlsruhe.

Am Freitag ab 13.30 Uhr und am Samstag ab 10 Uhr geben die Kapellen und Ensembles kurze Platzkonzerte auf einer Bühne, die vor dem Schloss aufgebaut wird. Dort stehen auch Sitzbänke für die Zuhörer.

Wertungsspiele und Platzkonzerte

An beiden Tagen sind Wertungsspiele in der Stadthalle und der Schlossgartenhalle. Laut Kulturamtsleiter Christoph Bader ist Publikum dort willkommen. Eintritt wird nirgends verlangt. Am Freitag treten um 19 Uhr in der Stadthalle das Verbandsjugendorchester Rhein-Neckar und das Jugendorchester Stadt Karlsruhe auf.

Wer nach den Abendkonzerten noch weiter Musik hören will, kann ab 21.30 Uhr bei „meet and beat“ in der Schlossgartenhalle vorbeischauen.

Ein Highlight zu werden, verspricht der geplante Flashmob am Samstagnachmittag, wenn die Kapellen aus verschiedenen Richtungen in die Innenstadt ziehen, um gegen 16 Uhr vor dem Schloss gemeinsam die Europahymne erklingen zu lassen. Weitere Informationen gibt es unter www.ijkt.de.

Hook Up Festival an der Messe Karlsruhe in Rheinstetten

Das nach Angaben des Veranstalters größte Deutschrap-Festival Deutschlands findet am Freitag und Samstag (19. und 20. Mai) an der Messe Karlsruhe in Rheinstetten statt.

Auf den zwei Bühnen des Hook Up Festivals geben sich bekannte Größen aus der Szene wie Luciano, Bonez MC und RAF Camora, Kool Savas, Fler und Schwesta Ewa die Klinke in die Hand.

Headliner am Freitag sind Bonez MC und RAF Camora (Hauptbühne) sowie Money Boy, am Samstag sind die Main Acts Luciano und Dardan.

Laut Pressemitteilung der Messe Karlsruhe werden auf der „Multifunktionsfläche“, die östlich an die Messehallen angrenzen, 10.000 Menschen pro Festivaltag erwartet.

Externer Inhalt von Youtube

Das Festivalgelände öffnet an beiden Tagen um 11 Uhr und schließt um 23 Uhr. Einlass ist ab 16 Jahren, Jugendliche ab zwölf Jahren dürfen in Begleitung eines erwachsenen Erziehungsbeauftragten aufs Gelände.

Die Tageskarten für den Samstag sind bereits ausverkauft. Auf der Website www.hookupfestival.de gibt es noch Wochenend- und Freitags-Tickets.

Grashüpfer-Festival am Epplesee

Elektrobeats gibt’s am Vatertag von 12 bis 23 Uhr auf der Liegewiese am Epplesee in Rheinstetten auf die Ohren.

Beim Grashüpfer-Festival, das schon zum zweiten Mal an dem beliebten Badesee stattfindet, stehen DJs und DJanes aus Deutschland und Spanien auf der Bühne.

Angekündigt haben sich der Frankfurter DJ und Produzent Karotte, das Berliner Duo Pan-Pot, Irina Paganotto und Fatima Hajji (beide aus Spanien) sowie die „Locals“ Britty Paula und Sylent Official (beide aus Karlsruhe).

Externer Inhalt von Youtube

Bis 2019 hatte das Techno-Event seinen Platz an der Messe Karlsruhe (wo jetzt das Hook Up Festival stattfindet), nach Corona zog es an den Epplesee.

Bei der Premiere im vergangenen Jahr kamen dorthin 3.500 Festivalbesucher. Für 2023 gelten 4.000 als maximale Besucheranzahl. Restkarten gibt es noch online unter www.grashuepfer-festival.de.