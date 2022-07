Vorbereitung auf Ansturm der Schattensucher

Jeder Baum ist Gold wert: Wie steht es um die Freibäder in Ettlingen und dem Albtal vor der Hitzewelle?

Heiße Phase: Für Freibäder steht ein Härtetest an, wenn wieder an 40 Grad gekratzt wird. Wie ist es in den Bädern in Ettlingen und dem Albtal um Schattenplätze bestellt? Wo herrscht Personalmangel und wie steht es um den Respekt vorm Bademeister?