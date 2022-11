Hosenbein in Fahrradkette verfangen: Mann stirbt nach Unfall in Ettlingen

Ein Mann ist nach einem Sturz von seinem Fahrrad in Ettlingen gestorben. Zuvor hatte sich wohl ein Hosenbein in der Fahrradkette verfangen.

Trauriger Unfall in Ettlingen: Am Samstag ist ein 84 Jahre alter Mann nach einem Sturz von seinem Fahrrad gestorben. Zuvor hatte sich offenbar ein Hosenbein in der Fahrradkette verfangen, wie das Polizeipräsidium Karlsruhe jetzt mitteilte.

Der Mann hatte seit seinem Unfall am 1. November in einem Karlsruher Krankenhaus gelegen.