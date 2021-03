Für 20 Millionen Euro: Hotel an der Messe Karlsruhe soll 2022 fertig sein

Was seit 2011 Thema ist, wird jetzt angegangen: Für 20 Millionen Euro entsteht jetzt eine Mittelklasse-Unterkunft mit 159 Zimmern in Rheinstetten-Forchheim.

„Sie werden es nicht glauben, aber der Bau des Messehotels hat begonnen.“ Rheinstettens Oberbürgermeister Sebastian Schrempp (CDU) war spürbar froh, in Pandemie-Zeiten auch mal eine gute Botschaft zu verkünden. Die Baugrube für das Hotel am Nell-Breuning-Ring in Forchheim neben dem Rewe-Markt ist ausgehoben.

Das Unternehmen Place Value aus Grünwald bei München investiert dort für ein Hotel mit 159 Zimmern rund 20 Millionen Euro, so der geschäftsführende Gesellschafter Martin Kemmer im Gespräch mit den BNN.

Die Hotelpläne haben eine lange Vorgeschichte, die bis ins Jahr 2011 reicht, als das Unternehmen Amcor auf der von der Stadt Rheinstetten gekauften Fläche von 8.262 Quadratmetern einen Supermarkt und ein Hotel erstellen wollte. Das Unternehmen ging später in die Decon Verwaltungs-GmbH über, die einen Teil des Areals an eine Privatinvestorin verkaufte, die dann auch den Markt erstellte.