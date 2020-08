Wie KSC-Fan Hubert Geyer „Hubi” aus Bruchhausen zum KSC kam und was er über die aktuelle Mannschaft sagt.

KSC-Fan Hubert Geyer (53) aus Ettlingen Bruchhausen kennen beim Karlsruher SC alle als „Hubi“. Der Fußballfan im Rollstuhl ist Mitglied in den Fanclubs Kampftrinker Karlsruhe, KSC Rollstuhlflitzer und KSC Fire Wheels. Wobei zwischen den letzten beiden Fanclubs derzeit Fusionsgespräche laufen, wie Geyer verrät.

Zu Spielen des Karlsruher SC geht Geyer, seitdem er sein erstes Gehalt erhalten hat. „Das war am 1.10.1984“, erinnert er sich. „Seitdem habe ich kaum ein Spiel verpasst.“ Bis Oktober vergangenen Jahres arbeitete er 35 Jahre lang bei der Telekom.

Die Fußballspiele mit Zuschauern fehlen dem Fußballverrückten. Via Tablet verfolgt er zwar die Geisterspiele oder auch via Video-Text, wenn der Akku nicht reicht, aber das sei nicht dasselbe. Sein erstes Spiel nach der Corona-Pause war das Pokal-Halbfinale der KSC-Frauen. Davor sei er so aufgeregt gewesen wie ein kleines Kind. Die Spiele der Frauenmannschaften schaue er gemeinsam mit seinem guten Kumpel Martin Fix. „Das ist mittlerweile unser zweites Standbein neben den Profis“, sagt er.