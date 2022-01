Hütten stehen in Ettlinger Kleingartenanlage in Flammen

Weithin sichtbar brannten Gartenhütten in der Kleingartenanlage in Ettlingen-West. Die Feuerwehr rückte an, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Mehrere Gartenhütten standen in der Kleingartenanlage in Ettlingen-West lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr rückte am Montagabend gegen 17 Uhr mit zahlreichen Fahrzeugen aus, um den Brand zu bekämpfen, berichtet die Polizei auf Anfrage.

Großaufgebot der Feuerwehr rückt an

Aus welchem Grund das Feuer ausbrach, sei aktuell noch unklar, so die Polizei. Nach aktuellem Stand gebe es aber keine Verletzten zu beklagen. Die Feuerwehr habe das Geschehen unter Kontrolle gebracht, die Löscharbeiten sollen jedoch voraussichtlich noch bis gegen 20 Uhr andauern. Mehr als 30 Einsatzkräfte sind vor Ort an der Anlage im verlängerten Lindenweg.

Es handelt sich wohl um vier bis fünf Hütten, die nur noch Schutt und Asche sind, so Ettlingens Feuerwehrkommandant Martin Knaus. Kräfte aller Abteilungen der Stadt sind auf den Beinen, so Knaus, dazu Feuerwehrleute aus Malsch. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.