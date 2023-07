Im Ettlinger Horbachpark zeigen Newcomer-Bands ihr Können

Früher gab es in Ettlingen den Bandcontest. Jetzt haben Nachwuchskünstler bei „Good old times“ wieder die Chance, sich dem Publikum zu präsentieren.

„Good old times“

Laute Gitarren und handgeschriebene Songs sind am Samstag, 8. Juli, im Ettlinger Horbachpark zu hören.

Die „Bleib auf dem Teppich Session“ hat sich in Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Sportamt ein neues Konzept überlegt.

Angelehnt an die früheren Bandcontests soll laut Stadtverwaltung bei „Good old times“ junge Live-Musik wieder an ihren alten Platz gebracht werden. Mit dabei sind drei junge Bands und Künstler aus der Region.

Drei Newcomer mit unterschiedlichen Stilrichtungen

Roselin ist bekannt für seine Verschmelzung von Rap und Indie-Pop. Zusammen mit dem Karlsruher Rapper KEEWEE wird er nun im Horbachpark auftreten.

Die Combo verspricht laut der Ankündigung eine „fesselnde und dynamische Performance, bei der die beiden Künstler ihr Publikum mit ihrer musikalischen Vielfalt und Bühnenpräsenz begeistern werden“.

Die Band FANCITY ist immer auf der Suche nach neuen Sounds, um Schönes zu bejubeln und Schlimmes zu beklagen.

Externer Inhalt von Instagram

Gegründet wurde sie in Mannheim und ist gemeinsam nach Karlsruhe umgezogen. Tiefe und schwere Gitarrenriffs, aufgegriffen durch harte Drums, bilden die Basis für den rockigen Gesang.

Musiker können auch spontan auftreten

Rockigen Indie-Sound und einprägsame Melodien bringen die fünf Jungs von Destiny Unknown auf die Bühne.

Seit 2016 spielt die Band in aktueller Besetzung zusammen und ist seitdem auf verschiedenen Events im Südwesten unterwegs.

Externer Inhalt von Instagram

Für den Auftritt in Ettlingen haben Destiny Unknown auch neue Songs mit im Gepäck.

Das Besondere am Konzept ist die offene Bühne, die vor dem Line-up stattfinden soll.

Hier wird es kurze Slots geben, bei denen andere junge Bands und Künstler sich spontan präsentieren können.