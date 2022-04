Wegen mangelnder Nachfrage endet am 30. April das Angebot am zentralen Corona-Impfstützpunkt. Einige Besucher haben sich extra noch mal einen Termin gesichert.

Das sind die letzten Möglichkeiten, am zentralen Corona-Impfstützpunkt in der Bürgerhalle in Ettlingenweier eine Spritze zu erhalten. Der Ettlingenweierer Hartmut Kraft nutzt am Samstag das vorletzte Impfangebot in der Halle, denn nur noch einmal gibt es danach noch den Piks für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren – nämlich am Samstag, 30. April.

Danach endet das Angebot wegen mangelnder Nachfrage, so die Abteilungsleiterin Zentrale Dienste bei der Stadt, Christiane Rittmann. Sie hat mit Katharina Bonavia das seit 1. Dezember 2021 laufende Angebot gesteuert.

„Ich bin coronafrei, habe keine Anzeichen und alle Impfungen mit Astrazeneca und Moderna bisher gut vertragen – aus Sicherheitsgründen will ich nun meine vierte Impfung“, erklärt Hartmut Kraft und bekommt diesmal Biontech. Er ist nicht allein. Rund 25 Menschen warten geduldig auf ihre Impfung, denn anfangs gibt es Probleme mit der EDV und den Druckern. Aber dann läuft es und Arzt Reginald Scheidt und die Medizinische Fachangestellte Gülcan Sahin behandeln einen Patienten nach dem anderen.

Der Andrang im Impfzentrum hielt sich zuletzt in Grenzen

Auch Kraft, obwohl er keinen Termin ausgemacht hatte. „Ich bin da großzügig“, sagt Scheidt, zumal der Andrang sich zuletzt in Grenzen hielt. Es kamen zuletzt immer 60 bis 70 Leute, „diesmal sind 68 angemeldet“, so der Arzt, der betont: „Die meisten vertragen es, nur wenige haben Kreislaufprobleme.“ Angeboten werden die Impfstoffe von Moderna, Johnson & Johnson, Biontech und Novavax.

In der Bürgerhalle hatte es seit Dezember zunächst zwei Impfstraßen für Menschen aus der Region gegeben, die von Impfteams des Landkreises und des Städtischen Klinikums Karlsruhe betrieben wurden. Impfungen waren nur mit Termin möglich, wobei die Anmeldung entweder über die Internetseite der Stadt oder eine von ihr eingerichtete Telefonhotline und die Landkreis-Homepage möglich war.

Zu Hochzeiten 100 bis 130 Impfungen pro Team in Bürgerhalle Ettlingenweier

Wegen der hohen Nachfrage vor allem von Erwachsenen zu Anfang – es waren pro Impfteam 100 bis 130 Impfungen am Tag – lief die Aktion bis Ende Januar montags bis samstags. Während der Weihnachtsfeiertage waren die Impfungen ausgesetzt, die Infrastruktur der Halle wurde aber für Sonderimpfaktionen von Haus- und vor allem Kinderärzten genutzt, so Rittmann.

Aufgrund der dann rückläufigen Nachfrage wurden seit 1. Februar die Impfzeiten reduziert und es war nur noch das Impfteam des Landkreises im Einsatz. Die Zahl der Impfungen habe sich auf etwa zehn pro Tag verringert. Seit 1. März ist nun nur noch samstags ein Impfteam im Einsatz, das vom Rhein-Neckar-Kreis gestellt wurde.

Jetzt wollen wir wieder Moderna in der Hoffnung, dass der Körper daran gewöhnt ist. Jasmin Henhöfer aus Rheinstetten

Jasmin und Lukas Henhöfer sind aus Rheinstetten zur Booster-Impfung nach Ettlingenweier gekommen. „Für uns war wichtig, die Impfung am Wochenende zu bekommen, um Zeit zu haben, eventuelle Beeinträchtigungen auskurieren zu können“, sagt Jasmin. Sie und Lukas hatten bei den ersten Impfungen Probleme, insbesondere nach der Moderna-Impfung waren es Gliederschmerzen und Krämpfe. „Jetzt wollen wir wieder Moderna in der Hoffnung, dass der Körper daran gewöhnt ist.“

Die Stadt Ettlingen, so Christiane Rittmann, hatte nicht nur die Halle gestellt, es waren auch städtische Mitarbeiter als Organisationspersonal und Ordner während der Impfzeiten im Einsatz. Derzeit laufe beim Landkreis Karlsruhe die Abrechnung der entstandenen Kosten, darunter auch die für Ettlingen wie Personal-, Sach- und Mietkosten. Der Landkreis macht die Kosten dann beim Land Baden-Württemberg geltend.

Nach BNN-Information soll ab Mai zentral im Landkreis geimpft werden. Laut Pressestelle im Landratsamt wird dies in Bruchsal an der Klinik (Gutleutstraße 1) erfolgen.