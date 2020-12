Gut gerüstet sehen sich die Verantwortlichen des im Aufbau befindlichen Corona-Impfzentrum in der Messe Karlsruhe. Es geht um die größte medizinische Herausforderung des kommenden Jahres. Der im Stadt- und Landkreis Karlsruhe dafür auserkorene medizinische Leiter, Privatdozent Andreas Ruf vom städtischen Klinikum in Karlsruhe, erklärte bei einem Rundgang am Freitagabend in Rheinstetten, worauf es ankommt: „Es gibt eine ganze Reihe von Parallelen zum Ablauf eines Blutspendetermins.

Es gilt bei den jetzt anstehenden Impfungen, wegen der Pandemie-Situation in relativ kurzer Zeit ganz viele Menschen durchzuschleusen.“ Dafür bringe er als langjähriger Leiter der Abteilung Transfusionsmedizin, Abteilung zur Gewinnung und Verarbeitung von Vollblutspenden, im Klinikum viel Erfahrung mit. Ziel sei, wenn das Vakzin in ausreichender Menge da sei, so effektiv wie möglich die Menschen, die es wollen, nach den Vorgaben des Konzepts von Bund und Land zu impfen..