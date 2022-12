Nach Kritik von Standbetreibern: Stadt bessert beim Sternlesmarkt nach

Mit Gutscheinen, mehr Werbung und der Halbierung der Standgebühren unterstützt die Stadt Ettlingen die Betreiber der Sternlesmarkt-Hütten im Stadtgarten. Wie berichtet, hatten diese über zu wenig Zulauf geklagt, während das Geschäft ihrer Kollegen in den Buden auf dem Marktplatz und dem Erwin-Vetter-Platz brummt.

Wie der Leiter des städtischen Kulturamts, Christoph Bader, unserer Redaktion mitteilte, wurden diese Woche „einige Maßnahmen zur Nachbesserung veranlasst“, damit der „Standort am Stadtgarten ins Laufen kommt“.

Standbetreiber zahlen in Ettlingen nur noch halbe Gebühr

Im Einzelhandel gebe es Gutscheine für die Kindereisenbahn sowie Speisen und Getränke am Stadtgarten. Zudem werde der Standort in verschiedenen Werbekanälen gezielt hervorgehoben. Auch am Erwin-Vetter-Platz und am Marktplatz sollen Plakate auf den Standort am Stadtgarten hinweisen.

Darüber hinaus wird laut Bader nach Klagen von Standbetreibern, dass es in der Budenstadt am Stadtgarten zu dunkel sei, die Beleuchtung auf der Rasenfläche und am Brunnen ergänzt. Und die Standbetreiber zahlen nicht mehr die gleiche Standgebühr wie ihre Kollegen am Marktplatz und Erwin-Vetter-Platz, sondern nur noch die Hälfte.

Der Stadtgarten werde auch in den Nikolausumzug am kommenden Dienstag einbezogen, so Bader weiter. Im Anschluss an den Umzug durch die Stadt werde der Nikolaus mit Knecht Ruprecht und der Kutsche dorthin gehen und voraussichtlich gegen 18 Uhr oder 18.30 Uhr Geschenke an Kinder verteilen.

+8 +6

Von dem neuen Standort des Sternlesmarkts haben sich Kulturamtsleiter Bader und sein Team von der Stadt eine Belebung der Leopoldstraße sowie ihrer Seitengassen und damit eine Stärkung der dort ansässigen Einzelhändler erhofft.

Bereits im vergangenen Jahr waren Hütten und die Kindereisenbahn am Stadtgarten aufgebaut worden, damals musste der Sternlesmarkt jedoch wegen der Corona-Einschränkungen in letzter Minute abgesagt werden.