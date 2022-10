In Ettlingen brechen zwei Männer in mehrere Häuser ein und stehlen anschließend Fahrräder

Zwei Männer versuchten in Ettlingen am vergangenen Wochenende in mehrere Häuser einzubrechen. Die Polizei verdächtigt sie auch im Zusammenhang mit Fahrraddiebstählen in der selben Nacht.

In Ettlingen sind zwei Männer in der Nacht von Samstag auf Sonntag in mehrere Gebäude eingebrochen und haben Kleidungsstücke, sowie mutmaßlich auch mehrere Fahrräder gestohlen. Gegen 4.45 Uhr versuchten sie in ein Mehrfamilienhaus in der Hohenwiesenstraße zu gelangen. Anschließend kletterten sie auf den Balkon des Nachbarhauses, entwendeten dort Kleidungsstücke und ergriffen die Flucht. Die Polizei vermutet, dass sie auch für mehrere Fahrraddiebstähle, sowie das Aufbrechen eines Autos verantwortlich sind.

Zeugen können der Polizei unter (0 72 43) 3 20 00 telefonisch Hinweise geben.