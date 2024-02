In Ettlingen proben Musiker den Weg zum eigenen Solo

Jazz ist, was der Jazzer daraus macht. Das probten einige Musiker jetzt in Ettlingen. Auch aus Frankreich und der Schweiz reisten Kursteilnehmer an. Am Ende spielten sie alle ein Konzert.

Am Schluss sitzen über dreißig Saxofonistinnen und Saxofonisten auf der Bühne des Saales der Ettlinger Musikschule.

Dichtgedrängt, quasi Schulter an Schulter, und spielen „Smoke on The Water“, bevor das Publikum ihnen den Abschiedsapplaus spendet.

Das, was die Teilnehmer des vierten Ettlinger Saxofonworkshops hier abliefern, knallt ordentlich rockig durch den Raum.

Vor dem Abschlusskonzert wird in Ettlingen drei Tage lang intensiv geprobt

Es ist der mitreißende Abschluss eines Konzerts, auf das die Musikerinnen und Musiker über drei Tage hingearbeitet haben. Denn wie die Götter vor dem Lohn den Schweiß gesetzt haben, so lagen vor dem Auftritt in der Musikschule drei Tage intensiver Arbeit an der Sache.

Von morgens 10 Uhr bis abends 18 Uhr, nur von einer Mittagspause unterbrochen, beschäftigten sich die Teilnehmer mit Dingen wie zum Beispiel „Modale Grooves for Saxophone“ oder „Motivische Improvisation durch Akkordprogressionen“ und dergleichen mehr.

Ettlinger Jazzclub gewinnt bewährte Dozenten

Für Außenstehende mag das alles wie eine hoch komplizierte Wissenschaft klingen, ihr Ziel aber lässt sich in einfache Worte fassen: Man soll Möglichkeiten und Wege finden, wie man zur eigenen Idee, zum eigenen Solo, zur eigenen Musik finden kann und sie mit anderen in der Band umsetzt.

Als Dozenten standen dem gemeinsam mit dem Ettlinger Jazzclub veranstalteten Workshop die bewährten Jazzer Peter Lehel, Olaf Schönborn, Pirmin Ullrich und Christian Steuber zur Verfügung, die jeweils eine Gruppe betreuten und damit den ersten Teil des Konzerts bestritten. Da groovten Pirmin Ullrichs Schüler etwa durch den Supertramp-Hit „The Logical Song“. Oder Olaf Schönborn gestaltete mit seiner Gruppe ein sehr harmoniereiches „Ol’ Man River“.

Und wer sich jetzt fragt, was die Musik einer Rocktruppe der 1970er und ein Lied aus einem Musical von 1927 mit Jazz zu tun haben, dem sei geantwortet, dass Jazz immer das ist, was Jazzer aus ihm machen. Den typischen Jazztune gibt es nicht, aber Möglichkeiten, jede beliebige Musik in den Jazz zu überführen.

Zum Abschluss traten in Ettlingen die Dozenten auf

Selbstverständlich durften und konnten deswegen Peter Lehels Leute die bekannte Pavane des französischen Komponisten des Fin de siècle, Gabriel Fauré, auf ihre Weise spielen, während Christian Steubers Saxophoneure dem Viervierteltakt des „Smooth Operator“ jazzigen Swing verpassten.

Das Ohr entschied eindeutig: Der Workshop hat sich gelohnt, kein Wunder, dass er nicht nur Menschen aus der Region anzieht, auch aus Frankreich und der Schweiz reisten Teilnehmer an.

Im zweiten Teil durfte es sehr virtuos werden, als das „Finefones Saxophone Quartet“, so nennen sich die vier Dozenten, wenn sie selbst auf Tour sind, wunderbare Arrangements Peter Lehels von klassischen Rocknummern wie Deep Purples „Child In Time“ in einen fließenden „Kammerjazz“ verwandelten oder den „Black Dog“ Led Zeppelins aufheulen ließen. Das war toll und sicherlich auch eine Anregung für die Teilnehmer, sich weiter zu versuchen. Gelegenheit dazu gibt es spätestens beim nächsten Workshop.