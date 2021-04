Vegane Buttercreme-Kunstwerke – das sind die Cupcakes und Kuchen der Karlsruherin Vanessa Dettenberg. Mit „Life is better with buttercream“ hat sich die 31-Jährige nicht nur in der Region in kurzer Zeit einen Namen gemacht.

Den meisten Menschen reicht im Leben ein Beruf. Vanessa Dettenberg hat gleich drei. Von Montag bis Mittwoch sitzt die studierte Architektin in einem Bruchsaler Architekturbüro und zeichnet.

Donnerstagmorgens fährt die Karlsruherin in ihr Atelier nach Ettlingen-West, zieht eine Schürze an und beginnt, Cupcake um Cupcake und Torte um Torte zu backen, macht am nächsten Tag weiter und überreicht den ganzen Samstagmorgen lang ihre süßen Produkte an all die vielen Menschen, die sie sich bestellt haben.

In der Zeit, die übrig bleibt, ist Vanessa Dettenberg auf Instagram. Ihr Cupcake- und Kuchenshop „Life is better with buttercream“ hat dort weit über 10.000 Abonnenten, was die 31-Jährige zu einer „Influencerin“ macht. Und als solche muss sie dem Sozialen Netzwerk Inhalte liefern; über sich, ihre Produkte und ihr veganes Leben allgemein.

„Life ist better with buttercream“: Alles ist zu 100 Prozent vegan

Das ist nämlich der Clou von „Life ist better with buttercream“ – übersetzt: Mit Buttercreme ist das Leben besser: Alle schönen Cupcakes und aufwändig dekorierten Torten sind trotz des Wortes „Butter“ im Namen zu 100 Prozent vegan. Sieben Jahre ist es her, dass Vanessa Dettenberg Veganerin wurde und das Backen für sich entdeckte. „Irgendwann habe ich mich reingesteigert und jedes Wochenende gebacken“, erzählt sie.

Erst für sich, dann für Freunde und schließlich für immer mehr Menschen, die danach verlangten. Die Idee zu „Life is better with buttercream“ wurde geboren, nahm Form an und Vanessa Dettenberg legte 2019 Prüfungen bei der Handwerkskammer ab und darf sich seitdem „Konditorin für vegane Buttercremetorten und Cupcakes“ nennen.

Kurz vor Corona eröffnete sie ihre Backstube in Ettlingen-West, reduzierte ihre Arbeitszeit als Architektin und begann, auch Back-Workshops anzubieten – die sie wegen Corona direkt wieder pausieren musste.

Vegan und lecker: Vanessa Dettenbergs Cupcakes sind beliebt

Ihrem Erfolg tat das keinem Abbruch. Nicht nur auf Instagram, sondern auch im wahren Leben, wo die Bestellmenge für Sorten wie Salted Caramel, Carrot Cake und Vanille-Erdbeere sie oft an ihre Kapazitätsgrenzen bringt. Mit gutem Grund: Obwohl veganes Kochen schon lange Einzug in deutsche Küchen findet, sieht das beim veganen Backen anders aus.

Zu unglaubwürdig erscheint es Vielen, dass Ersatzprodukte tatsächlich mit Milch, Butter und Eiern im Teig mithalten können. Wer einen der Cupcakes von „Life ist better with buttercream“ probiert, wird eines Besseren belehrt: Wüsste man es nicht, man käme nicht auf die Idee, dass Vanessa Dettenberg Hafermilch und Margarine verwendet und die Eier einfach weglässt.

Backen ist für mich meditativ. Vanessa Dettenberg

Bereut hat sie ihre Entscheidung noch nie, auch wenn neben dem Backen wahnsinnig viel Buchhaltung, Korrespondenz und Arbeit am Instagram-Profil anfällt: „Backen ist für mich meditativ. Und selbst wenn ich mal keine Lust habe zu backen, fange ich einfach an und es entspannt mich trotzdem.“