Was unsere Kulturbranche anbelangt, so muss ich sagen, wir waren eigentlich sehr hoffnungsfroh, wieder starten zu dürfen. Wir hatten für die Winterproduktionen ein hervorragendes Abstands- und Hygienekonzept erarbeitet. Ich halte die Entscheidungen für zutiefst diskussionswürdig. Wo ist die Planungssicherheit für uns? Wir haben seit Monaten und für weitere Monate keine klare Perspektive. Spielpläne unter diesen Voraussetzungen zu machen, ist fast nicht möglich, da sie so eine kurze Halbwertszeit haben. Ich selbst bin eher ein optimistischer Mensch, hoffe auf den Sommer und eine Neuauflage des Winterspielplans 2021. Ich weiß aber, dass viele Kulturschaffende frustriert sind und ihnen die Situation an die Substanz geht.