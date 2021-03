Interesse am Freiwilligen Sozialen Jahr wächst in der Corona-Krise

Die Bewerberzahlen für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) in Baden-Württemberg steigen. Das bestätigt Dietrich Hartlieb, Abteilungsleiter Freiwilligendienste bei der Diakonie Baden. „Das hängt auch mit Corona zusammen. Für viele hat sich nach dem Schulabschluss der ursprüngliche Plan nicht erfüllt. Absagen vom Ausbildungsbetrieb, Unsicherheit wegen des Studiums, ausfallende Auslandsaufenthalte.“ Dadurch habe die Zahl der Interessenten spürbar zugenommen.

„Die meisten haben sich aber von vornherein bewusst für ein FSJ entschieden und wissen, wohin die Reise gehen soll. Sie suchen bewusst nach einem Einsatzort, an dem sie gezielt einen Einblick in den Berufsalltag bekommen.“ Im Raum Ettlingen seien die FSJler in den unterschiedlichsten Einrichtungen im Einsatz: „Kindergarten, Krankenhaus, Sozialstation, Kirchengemeinde – da ist alles dabei“, so Hartlieb.

Ich wollte das machen, um mich weiter zu entwickeln. Alexandra Hirsch, FSJ`lerin