Konzertreihe in der Herz Jesu Kirche

Internationale Virtuosen kommen zum Orgelherbst nach Ettlingen

Sie spielen die Orgel im Kölner Dom oder in der Paris Kathedrale Notre Dame: Beim Ettlinger Orgelherbst vom 19. September bis 17. Oktober kommen renommierte Interpreten aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz in die Stadt an der Alb.