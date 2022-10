Dolce Vita in Ettlingen: Italienische Woche bietet Kultur und Kulinarik

Lesungen, Kino, Musik und natürlich Kulinarisches sind bei der italienischen Woche in Ettlingen vom 5. bis 16. Oktober geboten. Was wo stattfindet und wie man an Karten kommt.

So viel Programm passt nicht in sieben Tage: Die Italienische Woche, die in Ettlingen anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft mit dem sizilianischen Menfi vom 5. bis zum 16. Oktober stattfindet, dauert eigentlich elf Tage.

Und so ziemlich jeder, der dem Land im Süden Europas etwas abgewinnen kann, dürfte dabei auf seine Kosten kommen.

Literatur

Als ein erstes „Schmankerl“, einen Vorgeschmack auf das Programm bezeichnete der Ettlinger Kulturamtschef Christoph Bader bei einem Pressegespräch die Lesung in der Stadtbibliothek mit Mario Giordano am Donnerstag, 29. September, um 20 Uhr. Giordano erzählt in seinem Roman „Terra di Sicilia“ eine Familiengeschichte, die auf seiner eigenen basiert.

Auch den Abschluss der italienischen Woche macht eine Lesung: Krimiautor Wolfgang Schorlau und der italienische Schauspieler und Autor Claudio Caiolo präsentieren am Sonntag, 16. Oktober, um 18.30 Uhr in der Buhlschen Mühle ihren Roman „Der Tintenfischer“, der sich um die Ausbeutung von Flüchtlingen durch die italienische Mafia dreht.

Kino

Um die Geschichte eine ungewöhnlichen Freundschaft geht es im Kino Kulisse am Mittwoch, 5. Oktober, ab 20.30 Uhr, wenn der Film „Tutto quelle che vuci - Alles was du willst“ im italienischen Originalton mit deutschen Untertiteln gezeigt wird.

Der 22-jährige Alessandro, der nicht so recht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll, gerät an einen Job als Betreuer des 85-jährigen Poeten Giorgio. Die Begegnung mit dem Dichter, dem die zunehmende Alzheimer-Krankheit die Klarsicht, aber nicht die Würde und Eleganz geraubt hat, verändert Alessandro, ohne dass es ihm bewusst wird.

In die Welt der römischen Vorstadt können die Kinobesucher am Mittwoch, 12. Oktober, um 20.30 Uhr eintauchen beim Film „Il calpo del cane“ (deutsch: „Der ganz große Coup“): Die Freundinnen Rana und Marti nehmen einen Job als „Dogsitter“ für eine reiche ältere Dame an und passen am Wochenende auf deren Lieblingshund Ugo auf. Doch schon beim ersten Spaziergang im Park nimmt das Unheil seinen Lauf – Ugo wird gekidnappt. Es beginnt eine abenteuerliche, unterhaltsame Verfolgungsjagd.

Kulinarik

Italienische Live-Musik und passendes Essen ist am Freitag, 17. Oktober, ab 18 Uhr in Ettlinger Restaurants und Bars geboten. Mit dabei sind der Badische Hof, das Casa del Gusto, die Kostbar, das Padellino, das Palladio, das Vogelbräu sowie das Restaurant Zum Sternen das Café mit Weinbar Dicker Onkel in der Schöllbronner Straße und die Watts Brasserie mit einer Sizilianischen Wochenkarte. Der Eintritt ist frei.

Welchen Einfluss die römische Küche auf Ettlingen hatte, erfahren Interessierte am Dienstag, 11., und Donnerstag, 13. Oktober, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr bei einem kulinarischen Ausflug im Schloss mit kleinen Kostproben. Von den Römern haben den Germanen etwa die Kultivierung von Obstbäumen übernommen, erklärte Museumsleiterin Daniela Maier beim Pressegespräch.

Bei der Weinproduktion hätten sie ihre ganz eignen Methoden gehabt – ihn pur zu trinken, wie es die Germanen taten, sei bei den Römern verpönt gewesen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Bereits ausgebucht ist ein italienischer Kochkurs an der VHS am 14. Oktober.

Musik

Als einen Höhepunkt des Programms bezeichnete Kulturamtschef Bader das Musical Azzurro, das am Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle aufgeführt wird. Das amüsante Roadmovie ist unterlegt mit Italo-Pop-Klassikern wie „Azzuro“, „Senza una donna“ oder Gloria“.

Italienische Klassik, von Vivaldi über Paganini bis zu heutigen Komponisten spielen mehrere Lehrer im Gewölbekeller der Musikschule Ettlingen am Sonntag, 9. Oktober, ab 18 Uhr. Dabei erfahren die Besucher, dass die Lateiner selbst ihre Kochrezepte in Gedichten und Liedern der Nachwelt überliefert haben.

Führung

Eine Führung in deutscher und italienischer Sprache durch die neu eingerichteten barocken Salons der Markgräfin Sibylla Augusta im Schloss bietet das Museum am Mittwoch, 12. Oktober, zwischen 12.30 und 13.30 Uhr sowie zwischen 13.45 und 14.45 Uhr. Eine Anmeldung im Museum ist erforderlich.