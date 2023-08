Jazzclub Ettlingen: Mit Gypsy und Blues in den musikalischen Herbst

Der Start in den musikalischen Herbst mit einem Workshop hat beim Ettlinger Jazzclub schon Tradition. Und von der gibt es auch 2023 keine Ausnahme: Am Freitag, 8. September, präsentieren sich zum Ende des Angebots die Dozenten bei einem Konzert. Einen Tag später sind dann die Teilnehmer dran bei einem weiteren Abend im Großen Saal der Musikschule (Beginn 19.30 Uhr).

Warteliste für den Workshop

„Der Workshop ist seit langem ausgebucht“, berichtet Jazzclub-Chefin Ulrike Dobiasch-Pollert. 70 Frauen und Männer hätten sich angemeldet, es existiere eine Warteliste. Zu den Lehrmeistern an den Instrumenten zählen „die üblichen Verdächtigen“. Von Peter Lehel (Saxofon) bis Viviane de Farias (Gesang), alle bestens bekannt im Jazzclub.

Das eigentliche Programm im Gewölbekeller unter der Musikschule beginnt am 22. September mit einer Jam Session. Zwei weitere, bei denen auf der Bühne improvisiert werden darf, sind am 27. Oktober und am 24. November, jeweils ab 20.30 Uhr.

Format „Steffen Dix lädt ein“ hat sich bewährt

Wieder aufgenommen haben Dobiasch-Pollert und ihr Team das bei Gästen beliebte Format „Steffen Dix lädt ein“. Termin ist der 17. November. Am 29. September gehört die Bühne dem Rosanna Zacharias Quartett. Kontrabassistin Zacharias kommt aus Karlsruhe und war schon mit verschiedenen Formationen in Ettlingen zu Gast.

Sie präsentiert Jazz-Standards und Eigenkompositionen. Für den 6. Oktober angekündigt hat sich Fourgee. Die Gruppe widmet sich an dem Abend vor allem dem Blues und seinen Schattierungen.

Topact ist Wawau Adler

Ein Highlight aus Sicht der Programmmacher ist am 20. Oktober der Auftritt des Wawau Adler Quartetts. Die dem Gypsy-Jazz und Gypsy-Bob verbundenen Musiker garantieren praktisch immer volles Haus. Ein Heimspiel im Birdland-Keller hat dann am 10. November die Formation Playjazz, die ihre Wurzeln in Ettlingen hat.

Mehr zum Thema Magische Marke geknackt Erneuter Besucherrekord der Schlossfestspiele Ettlingen

Die Musiker machen alle nur in ihrer Freizeit Jazz, präsentieren Mainstream-Titel mit dem Schwerpunkt auf den späten 1950er und frühen 1960er Jahren. Playjazz hat immer wieder viel beachtete Live-Auftritte in der Stadt und der weiteren Umgebung.

Der Neustart nach Corona ist uns gelungen. Ulrike Dobiasch-Pollert

Vorsitzende Jazzclub

Dobiasch-Pollert sagt über den Neustart des Jazzclubs im Jahr nach Corona, er sei gelungen. „Zu Anfang des Jahres war der Besuch bei uns noch etwas zurückhaltend, hat dann aber mehr und mehr angezogen.“ So habe man bis zur Sommerpause eine Auslastung im Keller von 60 bis 70 Prozent erreicht, einige Male konnte man auch „ausverkauft“ melden.

Nächstes Jahr feiert der Jazzclub 30. Geburtstag

Schwieriger geworden sei es, Helfer für den Dienst an der Theke bei den Konzerten zu gewinnen. Auf die Einnahmen aus der Bewirtung ist der Jazzclub aber zwingend angewiesen, um sein musikalisches Angebot aufrechterhalten zu können.

Der 30. Geburtstag des Birdland 59, so sein offizieller Name, im kommenden Jahr wirft schon seine Schatten voraus. Klar ist, es gibt ein großes Konzert im Dezember in der Ettlinger Stadthalle. Klar auch, dass Peter Lehel da eine Hauptrolle spielen wird.