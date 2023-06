70 Jahre Städtepartnerschaft

Malaktion bringt Jugendliche aus Ettlingen und Epernay zusammen

Jugendliche aus Ettlingen und Epernay haben am Wochenende in Ettlingen ihr ganz eigenes Festprogramm gestaltet. Dazu gehörte auch ein Besuch im Jugendzentrum Specht, wo Stühle bemalt wurden. Die sollen später in der Stadt aufgestellt werden.