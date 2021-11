Jugendliche klauen Bargeld aus Kasse in Discountmarkt in Ettlingen

Mit Hilfe eines Ablenkungsmanöver klauten drei Jugendliche am Samstagabend Bargeld aus einer Kasse in einem Discountmarkt in Ettlingen. Daraufhin flüchteten sie. Die Polizei fahndet nach den drei jungen Männern.

Drei Jugendliche haben am Samstagabend Bargeld in einem Discountmarkt in Ettlingen geklaut. Daraufhin flüchteten die drei jungen Männer, teilte die Polizei mit.

Kurz vor 20 Uhr betraten die Jugendlichen die Filiale in der Pforzheimer Straße um eine Kleinigkeit zu kaufen. Sie bezahlten an derselben Kasse, an der sie eine Viertelstunde zuvor bereits einige Getränkedosen kauften. Als einer der Jugendlichen der Kassiererin das Münzgeld gab, versetzte ein anderer ihr einen kräftigen Stoß von hinten. Die daraus entstandene kurze Unaufmerksamkeit nutzen die drei jungen Männer. Sie griffen in die Kasse und entnahmen Bargeld. Der dritte Jugendliche stand in der Zeit Schmiere.

Daraufhin flüchteten die Jugendlichen in eine unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Die Videoaufzeichnung zeigen folgenden Täter. Die jungen Männer waren ungefähr zwischen 16 und 18 Jahre alt. Zwei von ihnen trugen einen weißen Mundschutzt und einer einen schwarzen. Alle drei hatten Wollmützen auf dem Kopf, zwei eine schwarze, der dritte eine graue. Die beiden mit den schwarzen Mützen hatten auch noch die Kapuzen ihrer vermutlich blauen Pullis über die Mützen gezogen. Einer der beiden hatte dazu schwarze Handschuhe an. Alle trugen dunkle Hosen und schwarze Turnschuhe.