15-Jähriger aus Ettlingen wird vermisst: Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Der Jugendliche lebt in einer Heimeinrichtung und ist seit Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr von dort verschwunden, so die Polizei in einer Pressemitteilung am Montag.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte er sich im Raum Ettlingen oder Baden-Baden aufhalten.

Er ist ungefähr 170 cm groß, schmächtig und hat kurze schwarze Haare. Zuletzt sei er mit einer rotschwarzen Jacke, blauen Jeans und

schwarzen Adidas Turnschuhen bekleidet gewesen.



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.