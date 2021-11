Auto zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Ein Autobesitzer stellt sein Fahrzeug Abends in der Schleinkoferstraße ab. Am nächsten Tag stellt er fest, dass sein Fahrzeug auf beiden Seiten zerkratzt wurde.

Ein 30-Jähriger hat feststellen müssen dass sein Auto zerkratzt wurde nach dem er es von Samstag, 20. November, auf Sonntag, 21. November, in der Schleinkoferstraße abgestellt hat. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe berichtet, ist das Fahrzeug auf beiden Seiten zerkratzt worden.

Der Mann hatte seinen BMW, am Samstag, gegen 19.30 Uhr, am Straßenrand der Schleinkoferstraße geparkt. Als er am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr wieder zu seinem Auto kam, musste er feststellen, dass der Lack tief zerkratzt worden war, sowohl auf der Fahrbahn zugewandten als auch auf der abgewandten Seite.

Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer (0 72 43) 3 20 00 in Verbindung setzen.