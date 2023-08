Nach einem „Schockanruf“ am Mittwoch hat ein 73-jähriger Mann aus Ettlingen Geld an eine Unbekannte übergeben. Die Polizei warnt.

Ein 73-jähriger Mann aus Ettlingen hat am Mittwoch Geld und Wertgegenstände im fünfstelligen Bereich an eine bislang Unbekannte ausgehändigt. Zuvor hatte ihm ein Mann bei einem „Schockanruf“ erzählt, dass die Frau des 73-Jährigen einen Verkehrsunfall in eine Menschenmenge verursacht hätte, teilte die Polizei mit.

Anrufer gibt sich als Anwalt aus

In dem Telefonat hieß es weiter, dass bei dem Unfall ein Mann mit französischer Staatszugehörigkeit verstorben sei. Anscheinend verdächtige die Polizei die Frau nun wegen einer „Terrorstraftat“. Um eine Auslieferung nach Frankreich zu verhindern, müsse der Mann eine Kaution bezahlen. Das ganze Telefonat über hat sich der Mann als Anwalt „Thomas Stein“ ausgegeben.

Nach dem Anruf traf sich der 73-Jährige mit der Geldabholerin. Dieser war etwa 165 cm groß und hatte dunkles Haar. Sie trug eine Hornbrille und eine mit weißem Klebeband umwickelte Ledertasche. Dazu trug sie möglicherweise eine Bluse mit Blumenmuster.