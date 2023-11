36-Jähriger bricht in Supermarkt in Ettlingen ein und wird erwischt

Ein 36-Jähriger ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Supermarkt in Ettlingen eingebrochen. Die Polizei ertappte ihn auf frischer Tat.

Ausgelöster Einbruchalarm verrät den Täter

Nach Angaben der Polizei kam es gegen 2 Uhr zu einer Auslösung des Einbruchalarms in dem Geschäft. Die Polizisten trafen bei der Durchsuchung des Gebäudes auf den Einbrecher und nahmen diesen fest. Der Verdächtige widersetzte sich stark, was den Einsatz eines Polizeihundes erforderlich machte. Der Mann erlitt leichte Verletzungen.

Der 36-Jährige muss nun mit Anzeigen unter anderem wegen Einbruchsdiebstahls und wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.