Einbrecher stehlen Tablets und Computer aus Gymnasium in Ettlingen

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Schule in Ettlingen eingebrochen und haben mehrere Elektrogeräte gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Einbrecher gegen 0.50 Uhr ein Fenster des Gymnasiums an der Middelkerker Straße ein.

Dadurch gelangten sie in die Schule und stahlen eine unbekannte Anzahl an Tablets und Minicomputern. Der Diebstahlschaden liegt im niedrigen, vierstelligen Bereich.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Ettlingen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0 72 43) 3 20 00 zu melden.