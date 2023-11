Einbrüche in Einfamilienhäuser in Malsch und Ettlingen

Am Montag wurde in Einfamilienhäuser in Malsch und Ettlingen eingebrochen. In Malsch wurden Wertgegenstände von mehreren hundert Euro geklaut.

In Malsch und Ettlingen kam es am Montag, 6. November, zu Einbrüchen in Einfamilienhäusern.

In Malsch wurde zwischen 15.15 Uhr und 18.50 Uhr in ein Haus in der Straße Am Kolbenacker eingebrochen. Die Täter brachen die Balkontür auf und durchsuchte das Haus nach Wertgegenständen. Es wurden Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro geklaut. Eine Zeugin hat gegen 18.55 Uhr zwei Männer in einem dunklen Auto mit Hamburger Kennzeichen gesehen.

In Ettlingen-Oberweier brachen zwei Männer gegen 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Etogesstraße durch ein Küchenfenster ein. Die Täter durchwühlten einige Schränke, verließen das Haus aber ohne etwas zu stehlen. Am Küchenfenster entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Auch hier sind einer Zeugin zwei Männer in einem dunklen Auto aufgefallen. Das Auto hatte ein Wiesbadener Kennzeichen.

Polizei sucht Zeugen

Die Frau beschrieb die Männer im Alter von rund 45 Jahren, mit kurzen Haaren und dunkel gekleidet. Einer der Täter sei 1,80 Meter groß und schlank gewesen, der andere Mann rund 1,65 Meter.

Alle Täter konnten nicht gefasst werden. Ob eine Verbindung der Täter besteht, ist nicht klar.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter (0 72 16 66) 55 55 in Verbindung zu setzen.