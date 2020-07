Seit Freitagabend verschwunden

15-Jährige aus Karlsbad-Ittersbach vermisst

Die 15-jährige Alesya aus Karlsbad-Ittersbach wird vermisst. Laut Angaben der Polizei wurde der Teenager in der Nacht zum Samstag zuletzt gesehen. Alesya war am Freitagabend in einem örtlichen Jugendclub und ging danach zu Fuß nach Hause.