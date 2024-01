Es war in diesem Jahr wie verhext. Wollte doch René Pintilie, der mit seinem Team bereits das 14. Rennevent für Slotcars organisierte, endlich den Geschwindigkeitsrekord von über 100 Kilometern pro Stunde knacken.

Daraus wurde aber auch in diesem Jahr trotz der neuen, viel stärkeren Motoren aus den USA nichts. „Wir haben so viel in neue Technik investiert und die Autos für die Geschwindigkeit aufgerüstet. Aber am Ende war die Magnetwirkung der neuen Motoren zu stark“, so René Pintilie sichtlich enttäuscht.

„Aber jetzt können wir wieder ein Jahr lang tüfteln und probieren, und vielleicht klappt es dann nächstes Jahr“, ergänzt Rennleiter Andy Wenz vom Club „Badenpower“.

Einzigartiges Event mit viel Spannung

Sein Slotcar-Club unterstützt die Veranstalter technisch und organisatorisch bei diesem einzigartigen Event. Es sei nach wie vor die größte sechsspurige Ninco-Autorennbahn der Welt, erklärt stolz Vorstand Benjamin Gebhardt vom Motorradclub Ittersbach, gleichzeitig Mitveranstalter und Ausrichter in der Ittersbacher Wasenhalle.

Bevor jedoch die zahlreichen interessierten Zuschauer am Finaltag das Rennspektakel der kleinen Flitzer hautnah miterleben durften, begann der letzte Renntag mit der Übergabe einer Spende. Denn diese Benefizaktion ist der Hauptgrund dieses Events. So konnte René Pintilie dank der langjährigen Sponsoren auch in diesem Jahr einen Spendenscheck an Dr. Gregor von Komorowski in Höhe von 2.500 Euro für die „Deutsche Leukämie-Forschungs-Hilfe-Aktion für krebskranke Kinder Ortsverband Mannheim“ übergeben.

Bewegende Dankesworte

Durch eine besondere Verbindung nach Ittersbach wird diese Organisation schon seit Jahren unterstützt. „Wenn hier eines aus der Spur fällt, kann man das Auto wieder einsetzen. Beim Leid der Kinder in der Familie lässt sich das Leben oft schwer wieder in die Spur bringen“, so Gregor von Komorowski in seinen bewegenden Dankesworten.

Die Spende wird verwendet, um einer Jugendgruppe eine Freizeitgestaltung zu ermöglichen. „Geplant ist eine Reise nach Hamburg, um mit den Jugendlichen ein wenig aus ihrem krebskranken Alltag zu entfliehen“, so von Komorowski.

Schon zu Beginn des letzten Renntags bildeten sich lange Schlangen, um das fahrerische Können und Geschick am Steuerknüppel zu beweisen. Insgesamt wurden mit den kleinen Flitzern über 900 Kilometer in der Wasenhalle gefahren, die schnellste Runde gelang Marcel Weßbecher in 24,5 Sekunden.

Die Wasenhalle hat getobt

Am späten Nachmittag wurden dann in den Finalrunden die strahlenden Tagessieger in vier Altersgruppen ermittelt. Sieger der Gruppe A (sechs bis neun Jahre) wurde Iljas Wenk, in der Gruppe B (zehn bis 14 Jahre) siegte Linus Herrmann. In der Gruppe C (15 bis 18 Jahre) gewann Noah Kronenwett, und als Sieger der Gruppe D (19 bis 99 Jahre) konnte Thomas Singer den Siegerpokal in Empfang nehmen.

„Die finalen Rennläufe waren an Spannung nicht zu überbieten, und die Wasenhalle hat getobt“, so ein glücklicher René Pintilie in seinem Fazit am späten Abend.