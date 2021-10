21-Jähriger liefert sich in Karlsbad Verfolgungsjagd mit der Polizei

Der junge Mann hatte gute Gründe, warum er sich nicht kontrollieren lassen wollte: Auf gleich mehrere Weisen war er in seinem Fahrzeug illegal unterwegs.

Ein 21-Jähriger hat sich am späten Freitagabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Karlsbad geliefert. Wie die Polizei berichtet, wurde eine Streife am Freitag gegen 23.45 Uhr am Kreisverkehr Ettlinger Straße auf einen Pkw aufmerksam. Als die Beamten sich zur Kontrolle näherten, schaltete der Fahrer das Licht aus, beschleunigte und flüchtete durch den Ortsteil Langensteinbach. Anschließend raste er mit hoher Geschwindigkeit über Auerbach nach Weiler, die Polizei im Schlepptau.

Hier stoppte der 21-Jährige sein Fahrzeug abrupt, fuhr plötzlich rückwärts und stieß gegen den dahinter zum Stehen gekommenen Streifenwagen. Er bog nach rechts in einen Feldweg ab und kam mitten im Feld zum Stehen. Gemeinsam mit seinen beiden Mitfahrern stieg er aus, zu Fuß setzten die drei ihre Flucht fort.

Die Mitfahrerin wurde kurz darauf von der Polizei festgenommen. Im Rahmen der weiteren Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten der 21-Jährige und sein Mitfahrer in Weiler aufgespürt werden.

Der Fluchtfahrer wurde auf die Wache gebracht, wo ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 0,6 Promille ergab. Zudem war der 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Pkw nicht zugelassen. Die Kennzeichen am Pkw gehörten zu einem anderen Fahrzeug, die Zulassungsplaketten hatte der 21-Jährige ausgedruckt und auf die Kennzeichen geklebt.