Im Zweiten Weltkrieg gefallen

83-Jähriger aus Cham besucht zum ersten Mal das Grab des Bruders in Langensteinbach

Glücklich und traurig zugleich ist Sepp Bucher, als er am Freitag zum ersten Mal am Grab seines Bruder auf dem Friedhof in Langensteinbach steht. Lange wusste er nicht, wo Otto begraben ist.