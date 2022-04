A8 bei Karlsbad: Fahrschüler auf dem Kraftrad schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 29-jähriger Fahrschüler bei einem Unfall am Donnerstag auf der Autobahn 8 auf Höhe der Anschlussstelle Karlsbad zu.

Die A8 war in Fahrtrichtung Stuttgart bis 15.45 Uhr gesperrt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrschüler gegen 14.45 Uhr mit dem Kraftrad aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Die Autobahn war wegen des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme bis 15.45 Uhr gesperrt.

Der Mann wurde in eine Klinik geflogen. Hier stellte sich heraus, dass die Verletzungen wohl doch nicht so schwerwiegend waren, er wurde nach ambulanter Behandlung entlassen.