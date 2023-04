Ein erwartungsgemäßer Sieger, ein Achtungserfolg für den Amtsinhaber, der nicht mehr wollte, und ein hoher Anteil ungültiger Stimmen – was ist los in Karlsbad?

Wahl in Karlsbad

Dass der Wahlsieger in Karlsbad Björn Kornmüller heißt, ist keine Überraschung. Er war der einzige Kandidat, getragen von einer breiten Mehrheit aus dem Gemeinderat. Als „Mann aus der Gemeinde“, kommunalpolitisch seit einigen Jahren erfahren, führte er trotz mangelnder Konkurrenz einen engagierten Wahlkampf. So war er sich nicht zu schade, Klinke um Klinke in allen Karlsbader Ortsteilen zu putzen.

Die eigentliche Überraschung bei der Wahl war der doch erkleckliche Stimmenanteil für einen Bürgermeister, der zunächst ankündigt hatte, anzutreten und damit auch öffentlich hausieren ging, dann aber kurz vor knapp sich selbst aus dem Rennen nahm.

Betrachtet man die fast 16 Prozent, die Jens Timm am Sonntagabend holte, so wird klar, dass er – wäre er dabei geblieben – vermutlich Chancen gehabt hätte. Der Amtsinhaberbonus, den man als Rathauschef gemeinhin beim Bürger hat, ist nicht zu unterschätzen. Es hätte also spannend werden können mit einer echten Auswahl auf dem Stimmzettel.

Zu denken geben müssen die mehr als zehn Prozent ungültige Stimmen. Waren das Protestler? Waren das Bürger, die vom Hü und Hott des Amtsinhabers genug hatten, den einzigen Kandidaten jedoch nicht wollten?

Nun, die Wahl ist gelaufen, aber – und auch das hörte man am Wahlabend von verschiedenen Seiten – es muss so manches in der Karlsbader Kommunalpolitik aufgearbeitet werden. Dem neuen Rathauschef Björn Kornmüller wünscht man hier ein glückliches Händchen.