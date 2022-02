Ein schwerer Unfall auf der A8 bei Karlsbad hat am Dienstagabend für lange Staus in beide Richtungen gesorgt. Ein Auto landete nach dem Zusammenstoß auf der Mittelleitplanke, der Fahrer wurde verletzt.

Bei einem Unfall auf der A8 bei Karlsbad am Dienstag gegen 18.30 Uhr ist eine Person verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Zusammenstoß zwischen einem Lkw und dem Fahrzeug auf der Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Der genaue Unfallhergang ist noch nicht klar. Das Auto wurde nach dem Zusammenstoß aber von der Fahrbahn gedrängt, auf die Mittelleitplanke gehoben und blieb dort hängen. Der Autofahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus geliefert, der Lkw-Fahrer erlitt ersten Informationen zufolge einen Schock.

Da der Wagen auf der Mittelleitplanke auch die linke Fahrspur in Richtung Stuttgart beeinträchtigte, staute es sich nach dem Unfall auf der A8 in beide Fahrtrichtungen. Die Polizei musste für den Einsatz der Rettungskräfte mehrere Fahrspuren sperren. In Fahrtrichtung Karlsruhe staute sich der Verkehr zwischenzeitlich auf acht Kilometern Länge, in Richtung Stuttgart stockte es auf über drei Kilometern.