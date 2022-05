Auto landet nach Zusammenprall mit Lastwagen in Karlsbader Graben – Zeugen gesucht

Das Auto einer 84-Jährigen und ein Lastwagen sind am Mittwoch bei Ittersbach zusammengestoßen. Der Lastwagen fuhr anschließend einfach weiter, weshalb die Polizei nun Zeugen sucht.

Nach einem Zusammenprall zwischen einem Lastwagen und einem Auto am Mittwochnachmittag bei Ittersbach hat einer der Beteiligten die Unfallstelle verlassen.

Zunächst fuhr eine 84-Jährige mit ihrem Auto gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 3556 in Richtung Landesstraße 622, hieß es von der Polizei. Die Frau achtete beachtete dabei offenbar nicht die Vorfahrt eines Lastwagens, der aus Richtung Ittersbach kam.

An der Einmündung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Wagen der 84-Jährigen landete anschließend im Graben, während der Lastwagen weiterfuhr. An dem Auto der Frau entstand ein Schaden in einem mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Lastwagen, bei dem es sich laut Mitteilung um einen weißen 7,5- oder 12,5-Tonner handelt. Zeugen sollen sich unter der Rufnummer (0 72 1) 94 48 40 melden.