Schwere Kopfverletzungen

Autofahrerin in Karlsbad übersieht 75 Jahre alten Fußgänger auf Parkplatz

Eine 79 Jahre alte Autofahrerin hat am Mittwoch in Karlsbad-Langensteinbach beim Rückwärtsfahren einen Fußgänger hinter ihrem Wagen übersehen und angefahren. Dabei verletzte sich der 75-Jährige am Kopf und Beckenbereich.