Autos stoßen in Karlsbach-Mutschelbach frontal zusammen

In Karlsbad-Mutschelbach sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Zwei der beteiligten Personen wurden in einer Klink behandelt.

Schwangere in Krankenhaus

In Karlsbad-Mutschelbach ist es am Donnerstagnachmittag auf einer Kreisstraße zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos gekommen. Die Polizei teilte mit, dass zwei Unfallbeteiligte stationär in einem Krankenhaus gebracht wurden.

Die Polizei teilte mit, dass beide Pkw gegen 13.15 Uhr die Lindenstraße in gegensätzlicher Richtung befuhren. In einer scharfen Rechtskurve geriet ein 81-jähriger Mann mit seinem Auto in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Auto eines 49-jährigen Mannes frontal zusammen.

Bei dem 49-jährigen befand sich noch eine 34-jährige, schwangere Frau als Beifahrerin im Fahrzeug. Der Rettungsdienst brachte die Frau sowie den 81-jährigen mit bislang unbekannten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 18.000 Euro.