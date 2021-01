Ein Autobrand in der Tiefgarage eines mehrgeschossigen Gebäudes im Ittersbach Gewerbegebiet Stöckmädle hat die Feuerwehr auf Trab gehalten.

Am Dienstagmorgen geriet der Pkw in Brand, Rettungskräfte wurden kurz nach 8 Uhr alarmiert, berichtet die Polizei.

Die Karlsbader Feuerwehr war laut Gesamtkommandant Holger Fuhr mit sieben Fahrzeugen und knapp 40 Einsatzkräften gegen 8.30 Uhr vor Ort in der Straße im Stöckmädle 13. Gebrannt hat der Motorraum des Autos, gleichzeitig musste ein in der Nähe stehender Gabelstapler mit einer Gasflasche geschützt werden.

Nach knapp 30 Minuten war das Fahrzeug mit total ausgebranntem Motorraum dann gelöscht. Um das Gebäude mit Treppenhaus rauchfrei zu halten, was gelungen ist, kamen mehrere Überdruckbelüftungsgeräte zum Einsatz. In dem Haus befinden sich mehrere Handels- und Gewerbeunternehmen.

Zwei Menschen wurden nach Angaben der Polizei vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren, da sie Rauchgase eingeatmet hatten. Die zwei Mitarbeiter einer Werkstatt im Firmengebäude hatten zunächst versucht, selbst zu löschen und könnten sich eine Rauchvergiftung zugezogen haben. Die Polizei sperrte für die Dauer des Einsatzes die Straße. Nach den ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt am Fahrzeug den Brand verursacht haben. Am Auto entstand ein Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro.