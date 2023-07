Brennendes Auto verursacht Vollsperrung auf der A8 bei Karlsbad

Am Freitagabend ist ein Auto auf der A8 zwischen Karlsbad und Pforzheim-West in Brand geraten. Die Fahrbahn musste deswegen voll gesperrt werden.

Am Freitagabend fuhr ein 61-Jähriger um 23.07 Uhr mit seinem Auto auf der A8 in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West rauchte es im Motorraum seines Fahrzeugs plötzlich, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Mann konnte das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen abstellen und unverletzt verlassen. Danach breitete sich das Feuer aus. Schließlich konnte die Feuerwehr den Brand löschen.

Stau durch Sperrung auf der A8

An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro, so die Polizei weiter. Während der Löscharbeiten und den anschließenden Bergungs -und Reinigungsarbeiten musste die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden. Daraufhin kam es zu einem Stau. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Karlsbad ausgeleitet.

Die Vollsperrung wurde gegen 02.00 Uhr aufgehoben. Die Reinigungsarbeiten an der Brandstelle dauerten noch bis gegen 03.00 Uhr an.