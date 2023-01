Kandidiert Björn Kornmüller bei Bürgermeisterwahl in Karlsbad?

Konkurrenz für Amtsinhaber Jens Timm bei der Bürgermeisterwahl Ende April in Karlsbad? Der örtliche FDP-Gemeinderat Björn Kornmüller zieht eine Kandidatur in Betracht und führt Gespräche.

Jens Timm (Freie Wähler), seit acht Jahren Bürgermeister in Karlsbad, erhält für die Wahl am 30. April voraussichtlich einen Herausforderer.

Björn Kornmüller (37) bestätigte unserer Redaktion am Mittwoch, dass er eine Bewerbung um den Chefsessel in Erwägung zieht. „Ich bin von verschiedener Seite zu einer Kandidatur aufgefordert worden.“ In Karlsbad werde er in den nächsten Wochen Gespräche führen, mit welcher Unterstützung er rechnen könne.

Kornmüller ist kommunalpolitisch nicht unerfahren, er sitzt seit 2019 für die Liberalen im Gemeinderat. „Verstärkt durch diese Tätigkeit habe ich festgestellt, dass wir in Karlsbad oft reagieren und zu wenig agieren“, so der Langensteinbacher.

Die Gemeinde müsse sich moderner, innovativer und zukunftsfähiger aufstellen. Daher erwäge er eine Kandidatur. Kornmüller ist Verwaltungswirt und aktuell Organisationsleiter bei der Debeka-Versicherung. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Bewerbungsbeginn für Bürgermeisterwahl in Karlsbad ist am 25. Februar

Offiziell beginnt die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl am 25. Februar. Rathauschef Timm hatte im November 2022 bekannt gegeben, dass er gerne acht Jahre in Karlsbad weitermachen würde. Er war 2015 im zweiten Wahlgang erfolgreich und erhielt 53,5 Prozent der Stimmen.

Die Wahl hat der Gemeinderat jetzt auf 30. April festgelegt, ein möglicher weiterer Urnengang wäre am 21. Mai, sofern kein Kandidat die absolute Mehrheit erhält.