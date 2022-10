Wegen der steigenden Coronazahlen lassen sich wieder mehr Menschen impfen. In der Beckerhalle gibt es dazu zweimal in der Woche die Möglichkeit – bei Bedarf könnte das Angebot auch noch erweitert werden.

In der Beckerhalle in Karlsbad wird Basketball gespielt. Während es unten in der Halle richtig zur Sache geht, sitzen oben auf der Empore die Zuschauer und feuern die Sportler an.

Direkt daneben haben Karla und Heinz Schelp eine kleine Corona-Impf-Ambulanz eingerichtet. Sie nimmt an dem improvisierten Empfang die gelben Impfpässe entgegen, der Radiologe setzt in der Kabine die Spritzen.

Seit gut einer Woche läuft das „Spontane Impfen“ in der Beckerhalle, eine Aktion der Gemeinde Karlsbad und des Radiologen Heinz Schelp im Kampf gegen das Coronavirus. Immer freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr kann man sich hier den Piks abholen. Geimpft wird auch mit den neuen Corona-Impfstoffen, die an die Omikron-Varianten BA.4/5 angepasst sind.

„Ein bisschen nervös bin ich schon“, gesteht Angelika Kraft, während sie den linken Ärmel hochkrempelt. Sie habe eine Weile überlegt, ob sie sich tatsächlich noch einmal eine Auffrischungsimpfung holen möchte. „Ich habe von vielen gehört, dass sie es nicht noch einmal machen wollen, aber die Coronazahlen steigen ja gerade so, dass ich mich dafür entschieden habe.“

Gestern standen die Menschen Schlange, heute ist es etwas ruhiger. Heinz Schelp, Impfarzt

Zwischen 70 und 100 Menschen impft Heinz Schelp pro Tag. „Gestern standen die Menschen Schlange, heute ist es etwas ruhiger“, sagt der Impfarzt. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Auffrischungsimpfung derzeit für Menschen ab 60 Jahren. Schelp sagt aber: „Jeder, der will, kann kommen.“ Nach einem halben Jahr sei eine Auffrischungsimpfung angebracht.

Einer der jüngeren Impfwilligen ist an diesem Vormittag Sebastian Ruth. Der 21-Jährige aus Königsbach ist angehender Krankenpfleger. Im Spätjahr 2021 hat er sich zuletzt impfen lassen, jetzt holt er sich den dritten Piks.

Mich nervt, dass die Leute häufig nicht mehr darüber nachdenken. Sebastian Ruth, lässt sich zum dritten Mal impfen

In seinem Umfeld hat Sebastian Ruth eine gewisse Sorglosigkeit im Umgang mit dem Virus beobachtet. „Mich nervt, dass die Leute häufig nicht mehr darüber nachdenken“, sagt er. Eine Maske trage praktisch niemand mehr. Zwar freut auch er sich, wieder in Bars und Restaurants gehen zu können, „aber zumindest ein bisschen vorsichtig könnte man schon sein“, findet Ruth. Viele junge Menschen hätten bei einer Infektion keine Symptome: „Die haben dann keinen Respekt mehr vor der Krankheit.“

Irmela Hofbauer hat in ihrem Umfeld auch eine gewisse Sorglosigkeit beobachtet. „Aber wenn man die Leute dann erinnert, gehen sie doch zum Impfen“, sagt die Ettlingerin. Die Gründe für eine Impfung mit dem angepassten Wirkstoff liegen für sie auf der Hand: „Ich möchte es weder übertragen noch selbst bekommen.“

Die zwei neuen Varianten heißen „Oktoberfest“ und „Wasen“

Heinz und Karla Schelp sind der Meinung, dass in den kommenden Wochen immer mehr Impfwillige in der Beckerhalle vorbeikommen werden. „Im Grunde gibt es schon wieder zwei neue Varianten, eine heißt Oktoberfest, die andere Wasen“, sagt Heinz Schelp halb scherzhaft, halb im Ernst, und spielt damit auf die großen Volksfeste in München und Stuttgart an.

Am Empfang nimmt Karla Schelp derweil die Daten von Martin Smolorz auf. Danach setzt sich der 40-Jährige aus Bad Herrenalb auf einen Stuhl und wartet, bis er an der Reihe ist. Smolorz arbeitet im sozialen Bereich, da ist es ihm wichtig, sich auch ein viertes Mal gegen Corona impfen zu lassen.

Angebot könnte erweitert werden

„Ich bin einer der wenigen in unserer Einrichtung, die sich noch nicht angesteckt haben“, sagt Smolorz. Coronabedingte Ausfälle erschwerten die Arbeit, deswegen möchte Smolorz alles tun, um das zu vermeiden.

Wenn der Bedarf an der Impfung weiter steigen sollte, werde man das Angebot ausdehnen, versichert Schelp. Zunächst ist die Aktion mit der Gemeinde Karlsbad immer freitags und samstags geplant.