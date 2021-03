Corona-Patienten am SRH-Klinikum Karlsbad: Die britische Mutation dominiert

Von zwölf Intensivbetten sind am SRH Klinikum Karlsbad aktuell nicht alle belegt. Auch die Zahl der Corona-Patienten auf der Normalstation ist relativ niedrig. Doch die Entwicklung der Infektionszahlen in der Region beunruhigen den Internisten Joachim Aspacher.

Der Anstieg der Corona-Infektionszahlen im Landkreis Karlsruhe macht sich nur leicht im SRH-Klinikum in Karlsbad-Langensteinbach bemerkbar. Fünf Corona-Patienten zählte das Krankenhaus laut Kliniksprecher Mischa Lange am Montag, 22. März.

Davon befand sich einer auf der Intensivstation, beatmet werden müsse aktuell niemand. Angesprochen auf die „dritte Welle“ der Infektionen sagt Joachim Aspacher, der seit drei Jahren die Sektion Innere Medizin in der Klinik leitet: „Ich denke, wir stehen so ein bisschen am Anfang.“

Die zweite Infektionswelle, bei der die Intensivstation des Krankenhauses laut Aspacher zwar nicht überlastet, aber „durchaus belastet“ war, sei im Februar wieder abgeebbt, Corona-Patienten seien „nur noch sporadisch“ eingeliefert worden. Jetzt spürt er wieder eine leichte Zunahme.

Am vergangenen Freitag hat das SRH Klinikum in Karlsbad zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder einen Corona-Patienten aus dem Städtischen Klinikum Karlsruhe übernommen. Um den Jahreswechsel, so Aspacher, sei es üblich gewesen, dass Patienten zwischen den Krankenhäuser in Karlsbad, Karlsruhe, Calw und Freudenstadt verlegt wurden – je nachdem, wo gerade Kapazitäten frei waren.

Der Patient aus dem Städtischen Klinikum Karlsruhe musste auf der Intensivstation beatmet werden. Vier Beatmungsplätze stehen laut Aspacher zur Verfügung. Die Intensivstation zählt aktuell zwölf reguläre Betten plus ein sogenanntes Notfallbett für akute Fälle, nur etwas mehr als die Hälfte sei derzeit belegt, so Aspacher. „Wir haben noch Platz.“

Mediziner blickt mit Sorge auf die Entwicklung

Dennoch betrachtet er die Entwicklung der Infektionszahlen in der Region mit Sorge: Angesicht der Lockerungen und der daraus resultierenden Durchmischung der Bevölkerung „muss man schon befürchten, dass das wieder ordentlich nach oben geht“, meint Aspacher. Aus medizinischer Sicht halte er weitere Einschränkungen für sinnvoll und „wahrscheinlich unumgänglich“. „Gleichwohl hoffe ich, dass es nicht so lange geht, denn das ist ja für manchen inzwischen auch existenzbedrohend.“

Bei den Corona-Patienten, die aktuell ins Krankenhaus kämen, dominiere inzwischen eindeutig die britische Virusvariante. Aspacher rechnet damit, dass dieser Trend sich noch weiter verstärkt, und er könne sich vorstellen, dass „diese Virusmutation demnächst die vorherrschende ist“.

Bei der Altersstruktur der Patienten habe sich derweil kaum etwas verändert: Sie seien durchweg über 70, manche auch über 80 Jahre alt. Die Feststellung des Landesgesundheitsamtes, dass die Mutationen jüngere Menschen stärker betreffen, spiegelt sich also in der Klinik (noch) nicht wider. „Der einzelne Verlauf der Corona-Erkrankungen ist so heterogen, dass man noch keine genauen Aussagen zu solchen Entwicklungen treffen kann“, so Aspacher.

Weniger ältere Menschen im Krankenhaus

Eine positive Entwicklung zeichne sich aber ab: Die Zahl der älteren Menschen, die sich in Alten- und Pflegeheimen mit Corona infizieren und im Krankenhaus behandelt werden müssen, sei zurückgegangen. Der Internist kann sich durchaus vorstellen, dass das mit dem Impffortschritt in den Pflegeeinrichtungen zusammenhängt.

Auch zwei Drittel des Krankenhauspersonals, laut Aspacher zwischen 500 und 600 Mitarbeiter, hätten bereits die Corona-Impfung erhalten. Den Operationsbetrieb habe die Klinik wieder ausgeweitet. „Wir haben wieder einen weiteren OP-Saal öffnen können, damit sind es jetzt sechs.“ Wegen der Corona-Situation wurden im Verlauf des vergangenen Jahres nicht dringende Operationen teilweise aufgeschoben.

Je mehr Covid-Patienten in die Klinik kamen und dafür Intensivkapazitäten ausgeweitet wurden, desto mehr musste an anderen Stellen auf Behandlungen verzichtet werden. Die Abwägung sei immer schwierig, betont Aspacher: „Auf der einen Seite wollen wir Behandlungen wieder ermöglichen. Auf der anderen Seite müssen wir blitzschnell in der Lage sein, das wieder alles zurückzunehmen.“