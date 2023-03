Das sind die Regularien für die Bürgermeisterwahl in Karlsbad am 30. April

In Karlsbad findet am 30. April die Bürgermeisterwahl statt. Nun hat der Gemeinderat die Termine für die Vorstellungsrunden in allen fünf Ortsteilen festgelegt.

Der Karlsbader Gemeinderat ist im Zusammenhang mit den weiteren Regularien für die am 30. April dieses Jahres in Karlsbad anstehende Bürgermeisterwahl mehrheitlich den Vorschlägen des Gemeindewahlausschusses gefolgt. Der amtierende Bürgermeister Jens Timm (Freie Wähler) schloss wie berichtet entgegen seiner ursprünglichen Bekundung unmittelbar vor Beginn der Bewerbungsfrist am 25. Februar eine erneute Kandidatur aus. Damit ist er nach dem Kommunalwahlgesetz Baden-Württemberg als amtierendes Gemeindeoberhaupt Vorsitzender des Wahlausschusses.

Die Bürgermeisterwahl findet am 30. April statt, eine mögliche Neuwahl ist für den 21. Mai terminiert. Danach sieht es allerdings momentan nicht aus. Einziger Bewerber ist bisher der 38-jährige Verwaltungswirt Björn Kornmüller. Die Bewerbungsfrist endet am kommenden Montag, 3. April, um 18 Uhr.

Termine für Vorstellungsrunden in Karlsbad festgelegt

Nach kurzer Aussprache beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend Kandidaten-Vorstellungsrunden in alphabetischer Reihenfolge in allen fünf Ortsteilen an folgenden Terminen: Montag, 17. April in der Auerbacher Talblickhalle, Dienstag, 18. April in der Ittersbacher Wasenhalle, Freitag, 21. April in der Langensteinbacher Schelmenbuschhalle, Montag, 24. April in der Mutschelbacher Bocksbachhalle und am Dienstag, 25. April in der Spielberger Berghalle.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr. Anschließend besteht für Karlsbader Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, an die Kandidaten Fragen zu stellen. Hierfür ist ein Zeitraum von insgesamt einer Stunde vorgesehen.

Ein Vorstellungsabend wird aufgezeichnet

Im Zusammenhang mit Video-Aufzeichnungen an den Vorstellungsabenden beschloss der Gemeinderat mehrheitlich, wie vom Wahlausschuss empfohlen, nur eine Aufzeichnung anzufertigen.

Diese kann dann bis zum Wahltag auf der Homepage der Gemeinde abgerufen werden. Welcher der fünf Vorstellungsabende schließlich aufgezeichnet wird, soll der Gemeindewahlausschuss in Form eines Losentscheides ermitteln.

Bürgermeister Timm hatte ursprünglich zur Optimierung der Transparenz zunächst für Aufzeichnungen bei allen Vorstellungen plädiert. Dies unter dem Hinweis, dass sich die Themen der Fragerunden sicher unterschiedlich gestalten werden. Auf eine aufwendige Live-Stream-Übertragung an den Vorstellungsterminen wird nicht zu zuletzt auch aus rechtlichen Gründen verzichtet.