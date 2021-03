Die Herkunft des Karlsbad-Langensteinbacher Spitznamens ist umstritten

„Von wegen ,Oierkuchepanscher’, ich kenne als Spitznamen für Langensteinbach seit meiner Kindheit nur ,Oierkuche’ – sprich Eierkuchen“, bekräftigt Helmut Knodel, 82-jähriger Senior-Chef des Milchhofes Knodel im Steinig, der heute von seinem Sohn in dritter Generation betrieben wird.

Derweil steht Gattin Else am Herd, wo gleich aus zwei Pfannen der unverwechselbare Duft aufsteigt. Rund dreißig Eierkuchen werden alle drei bis vier Wochen für die Großfamilie und Mitarbeiter des Hofes gebacken. „Da gab es auch bei unseren Vorfahren nichts zu panschen. Ich brauche zehn Eier, Mehl, Milch, etwas Mineralwasser, Salz und Butterfett“, so Else Knodel. Als Beilage gebe es in der herzhaften Variante traditionell Blumenkohl und in der süßen Variante Erdbeermarmelade.

Nach den Überlieferungen sei der Eierkuchen, auch Pfannkuchen genannt, schon bei den Vorfahren, gerade auch in ärmeren Zeiten als preisgünstiges Essen für die ganze Familie ein Genuss gewesen. Natürlich stehe der Eierkuchen nicht nur in Langensteinbach, sondern auch bei vielen Familien in der Region nach wie vor regelmäßig auf dem Speiseplan und sei gerade auch bei Kindern beliebt.