Drei Beamte verletzt: Mann springt in Ittersbacher Gärten umher und attackiert Polizei

Anwohner in Karlsbad hatten am Sonntag die Polizei gerufen, da ein Mann in ihren Vorgärten umhergesprungen sei. Die Polizei fand den 20-Jährigen schließlich auf einem Dach vor. Er wehrte sich gegen seine anschließende Festnahme und verletzte dabei drei Beamte.

Ein 20-Jähriger hatte sich am letzten Sonntag in der Lange Straße in Ittersbach gegen seine Festnahme gewehrt. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann psychisch verwirrt gewesen.

Anwohner informierten die Beamten, dass ein eine psychisch auffällige Person in ihren Gärten umherspringen würde. Die Polizei traf den Mann schließlich auf einem Dach in etwa drei Metern Höhe an.

Der 20-Jährige versuchte sich die Regenrinne entlang zu hangeln, rutschte ab und versuchte zu flüchten. Er wehrte sich gegen seine Festnahme und verletzte dabei drei Polizisten. Ein Beamter habe seinen Dienst nicht weiter fortsetzen können, heißt es in der Mitteilung weiter.

20-Jähriger gibt Drogenkonsum zu

Der Mann räumte schließlich ein, Drogen konsumiert zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen. Zudem erwarte ihn nun ein Strafverfahren.